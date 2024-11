Novembro Azul reforça a conscientização sobre a saúde do homem

Este mês é marcado pela campanha do Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e com ações de sensibilização por parte da Secretaria da Saúde (SES) sobre os cuidados com o bem-estar do homem e as doenças prevalentes na população masculina. No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou mais de 3 mil novos casos deste tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre os homens.

Segundo dados do Painel Oncologia do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram 1.224 óbitos por essa causa em 2023, mantendo o número semelhante aos anos anteriores. O câncer de próstata está atrás apenas dos tumores de pele não melanoma entre os mais incidentes na população masculina em todas as regiões do país. No Brasil, estimam-se quase 72 mil novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025, sendo 3.510 novos casos previstos no Rio Grande do Sul no período.

Ações de rastreamento

Atualmente, as evidências científicas disponíveis apontam para a não recomendação do rastreamento populacional do câncer de próstata (exame de toque e PSA, sigla em inglês para Antígeno Prostático Específico), com base no balanço desfavorável entre os riscos e benefícios. Exames de rastreamento são aqueles indicados para a população de forma indiscriminada, mesmo naquelas sem sintomas ou indicação específica para isso.

A orientação atual é realizar exames de rotina na Atenção Primária em Saúde (APS). Orienta-se monitorar índices de glicose e colesterol, fazer acompanhamento dos níveis de pressão arterial, controle de peso corporal e adesão a hábitos saudáveis. Caso apresente dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro, diminuição do jato de urina, dores na região pélvica e presença de sangue na urina ou no sêmen, é recomendado buscar o serviço de saúde para investigação. Para quem tem fatores de risco, orientam-se consultas periódicas.

Fatores de risco

Idade acima de 50 anos

Histórico familiar de câncer de próstata: familiar de primeiro grau (pai ou irmão) ou dois familiares que tiveram câncer de próstata antes de 60 anos ou tiveram câncer de próstata com metástase ou que morreram por câncer de próstata

Cor de pele preta

A orientação pelo não rastreamento está contida em notas técnicas conjuntas do Ministério da Saúde e do Inca, a nível nacional, e da Secretaria da Saúde (SES) no Rio Grande do Sul, em conjunto com a seccional gaúcha da Sociedade Brasileira de Urologia, a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade e o TelessaúdeRS-UFRGS.

Novembro Azul

O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre os cuidados abrangentes com a saúde da população masculina. Entre as atividades alusivas previstas pela SES está uma ação com a Polícia Rodoviária Federal. Será realizada em 18 de novembro, na BR-101 em Torres, para conscientização e atendimentos de saúde voltados ao público dos caminhoneiros. Ao longo do mês, a SES também organiza a publicação de um boletim com dados sobre a saúde do homem.