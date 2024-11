Governo do Estado avança na regionalização da Saúde com apresentação prévia dos Planos Regionais

Foto: Ana Melhado / SES

Na tarde desta segunda-feira, 4, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu um encontro para apresentação preliminar dos planos regionais de saúde. O evento reuniu representantes das gerências regionais de Saúde, que expuseram os planos organizados por macrorregiões para uma avaliação conjunta do secretário da saúde, do Ministério da Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems).

As discussões, que ocorreram das 13h30 às 17h, contaram com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, gerentes regionais, bem como de membros da superintendência do Ministério da Saúde e equipe técnica do Cosems. O evento, realizado na sede do Conselho de Secretarias Municipais, marcou uma etapa importante do Planejamento Regional Integrado (PRI), eixo estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) para promover a regionalização e fortalecer a governança da saúde em Santa Catarina.

O Planejamento Regional Integrado visa garantir um atendimento mais equitativo e integral, otimizando recursos e fortalecendo as redes de atenção à saúde. O encontro reforça o compromisso dos três entes federados na implementação de um modelo de atenção que atenda às políticas pactuadas e às necessidades da população catarinense, promovendo a integração e compartilhamento de serviços de saúde nas diversas regiões do estado.