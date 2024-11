CEPON recebe Moção de Aplausos da ALESC pelos 50 anos de serviço à saúde oncológica

Foto: Comunicação do CEPON – Michelle Valle

Em comemoração aos 50 anos de trajetória e serviço do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) realizou uma sessão especial para a entrega de uma Moção de Aplausos. A homenagem, proposta por todos os membros da Comissão de Saúde e aprovada pela totalidade dos deputados, destaca a importância do CEPON como referência no atendimento oncológico e na saúde pública de Santa Catarina.

O Deputado Neodi Saretta, presidente da Comissão de Saúde da ALESC, reconheceu o impacto do CEPON na vida dos pacientes oncológicos catarinenses. “Esta Moção de Aplausos reflete o compromisso da entidade em atender, fundamentalmente, pacientes do SUS com tecnologia e humanização, características que fizeram do CEPON um centro de referência”, afirmou.

Representando o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, a superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Dra. Tatiana Bez Batti Titericz, destacou a trajetória do CEPON. “Desde sua fundação, o CEPON se destaca como um farol de excelência no combate ao câncer, oferecendo não apenas tratamentos de ponta, mas também acolhimento e suporte a pacientes e suas famílias. Quero reconhecer o trabalho incansável de médicos, enfermeiros, pesquisadores, administradores e voluntários, que construíram o que o CEPON é hoje. A paixão e o comprometimento de todos são a verdadeira essência desta instituição”, enfatizou.

Nos primeiros nove meses de 2024, o CEPON realizou 2.512 cirurgias de média e alta complexidade, 18.508 sessões de radioterapia, 14.405 sessões de quimioterapia e 54.732 consultas médicas, registrando um aumento de cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento também impactou a Casa de Apoio, que oferece hospedagem a pacientes vindos de outras regiões e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre janeiro e setembro de 2024, a Casa de Apoio recebeu 220 pacientes e 194 acompanhantes.

Michel Scaff, membro do Núcleo Estratégico da FAHECE, que gere o CEPON, destacou a importância deste reconhecimento. “O CEPON representa, acima de tudo, esperança e a certeza de acolhimento e de um tratamento humano e de alto nível. Essa homenagem da Assembleia Legislativa é extremamente merecida, pois valoriza o compromisso que o CEPON assume diariamente com a saúde oncológica”.

Fundado na década de 1970 pelo pioneiro Dr. Alfredo Daura Jorge, o CEPON trouxe para Florianópolis um dos primeiros serviços de quimioterapia ambulatorial do Brasil. Nessas cinco décadas, a instituição superou desafios e consolidou-se como referência nacional no tratamento do câncer.

O diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, destacou que, embora os desafios para o futuro sejam grandes, a instituição está determinada a enfrentá-los com firmeza e inovação, garantindo a continuidade dos serviços essenciais à população catarinense.