Estado promove capacitação sobre equipes multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde

Começou, nesta segunda-feira (4/11), o evento “Capacitação de Multiplicadores eMulti, fortalecimento da APS e do SUS”, promovido por meio de parceria entre a Secretaria da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde. O objetivo do encontro é informar, orientar e mobilizar gestores e profissionais sobre a estratégia de ampliação das equipes multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde (APS). A capacitação será realizada em três dias, encerrando-se na quarta-feira (6/11), e está ocorrendo na sede do Círculo Militar, em Porto Alegre. A abertura contou com a presença da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

O evento disponibilizou vagas para os 497 municípios do Estado. Os profissionais e gestores que estão participando do evento terão a missão de multiplicar as informações e orientações com as equipes dos seus municípios.

As equipes multiprofissionais na APS-eMulti são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas do conhecimento e categorias profissionais – como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, além de médicos. As e-Multi devem operar de maneira complementar e integrada a outras equipes que atuam na APS, sendo responsáveis pela mesma população e território, fortalecendo as articulações com outros equipamentos de saúde e de outros setores (educação, serviço social, cultura, lazer e esporte, entre outros).

Qualificação da estratégia

Para o aprimoramento da estratégia, houve aumento do cofinanciamento federal para as equipes multiprofissionais e incluídas novas especialidades médicas (cardiologia, dermatologia, endocrinologia, hansenologia e infectologia). Também foi acrescentada a modalidade de atendimento remoto como ferramenta tecnológica para otimização do processo de trabalho, além de ampliada a carga horária dessas equipes, possibilitando o fortalecimento da APS e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como funciona

Os municípios devem estar credenciados para o custeio dessas equipes, com tecnologias de informação e comunicação (TIC) e com a lista de composição profissional ampliada.

Diretrizes eobjetivos

Facilitar o acesso;

valorizar a multi e interprofissionalidade;

propiciar a integralidade;

superar a fragmentação do cuidado;

ampliar o escopo de práticas de cuidado;

ampliar longitudinalidade do cuidado;

aprimorar a resolubilidade da APS;

fortalecer a assistência, prevenção, promoção, vigilância e formação.

A programação do evento inclui orientações sobre o financiamento federal eMulti, passos para o credenciamento de equipes e homologação, processo de trabalho das equipes e registro em sistemas de informação.