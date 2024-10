Rápida detecção da gravidez promove saúde para mãe e bebê

A inglesa Tawana Musvaburi, a fisiculturista brasileira Carla Vital e a secretária Valéria de Lima têm algo em comum. As três passaram pela chamada gravidez silenciosa e descobriram a gestação perto das datas de os bebês nascerem. No mundo todo há casos assim. Algumas mulheres só fazem a descoberta no momento do parto. Além da peculiaridade, casos deste tipo impedem que mãe e bebê tenham um acompanhamento pré-natal capaz de reduzir riscos para ambos durante a gestação. Daí a importância da detecção da gravidez nas primeiras semanas.

Iniciar o acompanhamento pré-natal com um médico especialista o quanto antes permite, por exemplo, a avaliação da saúde da mãe e do bebê, identificando e tratando precocemente qualquer risco ou complicação. Possibilita ainda a realização de exames e a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, suplementação vitamínica e prática de exercícios físicos adequados, a fim de evitar complicações durante e depois da gestação.

Além disso, é possível suspender o uso de substâncias capazes de oferecer riscos de malformações congênitas no bebê, como álcool, drogas, alguns medicamentos e até mesmo infecções. Ciente da gestação, a futura mãe pode evitar ou minimizar sua exposição a fatores e agentes que ameaçam a saúde do bebê. Além disso, é possível tratar casos de diabetes e hipertensão arterial gestacional e pré-eclâmpsia. Tudo por meio de exames clínicos e laboratoriais.





Como é possível detectar a gravidez logo no começo





A atenção ao ciclo menstrual é fundamental. Ele funciona como um relógio biológico feminino, com fases bem definidas e que se repetem a cada mês. Em uma delas, ocorre a ovulação, momento em que o óvulo maduro está pronto para ser fecundado. A duração média do ciclo é de 28 dias, mas isso pode variar de mulher para mulher, podendo ir de 21 a 35 dias. Uma alteração inesperada, com o atraso da menstruação, é um fator relevante para sugerir uma gravidez.

Para confirmar se há uma gestação em curso é recomendado fazer um teste de gravidez. Há os que são feitos em laboratórios, a partir de uma amostra de sangue, e os de farmácias, que podem ser realizados em casa, com uma amostra de urina. Em ambos, o objetivo é detectar os níveis de hCG (gonadotrofina coriônica humana) no organismo da mulher, hormônio que só é desenvolvido a partir da fecundação. Assim, se for detectado, significa que há um bebê em desenvolvimento.





Testes de gravidez em farmácias oferecem conveniência e discrição





Os testes de gravidez de farmácia se tornaram populares por serem mais acessíveis e por poderem ser realizados em casa, garantindo discrição. Alguns desses testes utilizam reagentes semelhantes aos dos testes de laboratório, o que aumenta a confiabilidade dos resultados. Eles são capazes de detectar a gravidez e, em alguns casos, até indicar o número de semanas de gestação.

“O teste de gravidez de farmácia tem ótimo custo-benefício. É mais barato, tem uma confiabilidade de 99,9% e agora também pode apontar o tempo de gravidez. Basta coletar uma amostra da urina em um recipiente apropriado e mergulhar a tira ou a caneta que contém o reagente. O resultado sai em até um minuto e a interpretação é muito simples”, afirma Eliana Rosa, farmacêutica responsável da Sanfarma, que se especializou em testes que usam de tecnologia capaz de não apenas detectar, mas também apontar o tempo da gestação.





Informação é essencial para quem quer engravidar





O conhecimento, seja sobre o ciclo menstrual, os sintomas iniciais de uma gravidez ou ainda a respeito das melhores formas de se detectar a gestação, é capaz de prevenir a saúde de mãe e bebê. E a modernidade proporciona que isso esteja sempre ao alcance das mãos a qualquer tempo. O portal Confira Gravidez é um dos que reúnem informações relevantes sobre o tema.

“A informação sempre vai ser a maior aliada das mulheres neste momento da vida. Seja para entender o ciclo menstrual, o período fértil ou, quando já há suspeita de uma gestação em curso, de como é possível ter certeza da gravidez. E isso, sempre é bom dizer, pode ser feito com um eficiente teste de farmácia. A internet, com uma fonte confiável, é importante nessas horas porque conduz ao maior número possível de pessoas essas informações”, completa Eliana.