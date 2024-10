Gestor Referência: evento destaca compromisso com a melhoria da gestão em Saúde

Foto: Ana Melhado/ SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Corregedoria-Geral do Estado de Santa Catarina (CGE), promoveu nesta terça-feira, 22, o lançamento do programa Gestor Referência. A iniciativa, parte do programa Cuidar de Quem Cuida, tem como objetivo desenvolver e capacitar os líderes do setor público de saúde, assegurando que estejam alinhados às melhores práticas de gestão. O evento ocorreu no Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis.



O secretário Diogo Demarchi assinou a minuta de uma nova política pública que introduz a mediação de conflitos na Secretaria da Saúde, ressaltando o compromisso do governo com a melhoria da gestão e o bem-estar dos servidores.

“Estamos avançando, não só na política de compliance, mas também no programa ‘Cuidar de quem cuida’, na cartilha do servidor, e em diversas outras ações importantes. No entanto, mais do que lançar uma cartilha ou dar nome a um programa, o fundamental são as ações concretas, e, acima de tudo, garantir que essas ações tenham continuidade. Agora, ao falarmos sobre o nosso programa de mediação de conflitos, faço um pedido a todos vocês, especialmente aos servidores de carreira: precisamos do apoio de todos para que esse programa se consolide cada vez mais. Porque isso não é apenas uma iniciativa da gestão atual, mas deve ser parte permanente da Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo todas as nossas unidades, independentemente de quem estiver à frente”, ressaltou o secretário Diogo Demarchi durante sua fala.

“A importância desse evento é enorme. Quando nós falamos em criar líderes, criar gestores preparados para uma governança que vem com a ideia de integridade, decompliance, a ideia de ser um gestor referência, isso torna o efeito irradiador e faz com que todos os seus liderados também sigam nessa linha, criando então uma cultura de integridade, de ética, de honestidade que são fundamentais para que o governo possa se desenvolver com tranquilidade”, destaca o controlador-geral do Estado, Pedro Waltrick.

Entre os temas discutidos estavam Liderança x Chefia, Comunicação Assertiva, e Mediação de Conflitos. Os especialistas que conduziram as apresentações incluíram a corregedora da SES, Flora Paulesky Juliani de Arruda, além das palestrantes Amanda de Abreu, Kelly Anselmo e Laine Valgas.

O programa visa transformar o ambiente de trabalho e aprimorar a prestação de serviços à população catarinense, promovendo mudanças significativas na qualidade dos serviços oferecidos pela saúde pública de Santa Catarina.

