Grupo de amigos de Erval Seco realiza doações para o hospital do município

Na manhã desta terça-feira, 15, um grupo de amigos de Erval Seco entregou diversos itens ao Hospital do município, resultado de uma ação para arrecadação de fundos, que totalizou R$ 17.232,00.

Com a quantia arrecadada, foram adquiridos 07 colchões, 11 travesseiros, 16 cobertores, 06 toalhas de rosto, 05 toalhas de banho, 12 lençóis e fronhas, 05 poltronas e um bebedouro/purificador. Além disso, R$ 4.601,00 foram destinados para ajudar na reforma do banheiro, com adaptação para cadeirantes.

Anilise Haas, representante do hospital, agradeceu pelas doações e elogiou a iniciativa, reforçando a importância da colaboração da comunidade com a instituição de saúde.

O grupo de amigos pretende continuar arrecadando fundos para contribuir com a reforma de um quarto grande, o hall de entrada e o laboratório. Interessados em ajudar podem fazer doações de qualquer valor entrando em contato com um dos membros do grupo.