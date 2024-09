Livro focado em vendas no LinkedIn é lançado na Bienal de SP

Do dia 6 a 15 de setembro, aconteceu a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o maior evento cultural da América Latina. Em sua 27ª edição, a feira prevê a movimentação financeira de R$ 370 milhões, receber cerca de 660 mil visitantes e ainda contou com a presença de 330 autores nacionais e internacionais em exposição.

Dentre os autores, está Denise Maia, CEO na DMS — agência focada em prospecção de negócios através do LinkedIn Sales Navigator —, que está realizando o pré-lançamento de seu primeiro livro: “O LinkedIn me achou, e agora?”.

Formada em letras e apaixonada por literatura, Denise já foi coautora na obra “Mulheres Além do Óbvio”, na qual contou a sua história de empreendedorismo, que se iniciou aos 50 anos de idade. Agora, está lançando um livro sobre LinkedIn, em que também conta a sua jornada de dez anos como especialista em vendas B2B através da plataforma.

“Nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar que iria lançar meu primeiro livro na bienal. Uma emoção indescritível, realização que encheu meu coração de felicidade”, afirma Denise. Recentemente, a empresária recebeu o selo de Top Social Selling Voice no LinkedIn.

“O LinkedIn me achou, e agora?”

Em seu livro, Denise inicia contando um pouco de sua trajetória de vida até chegar ao mundo corporativo, onde atuou por 25 anos em empresas de tecnologia como IBM, HP, EMC e Lenovo. Após uma demissão, iniciou um processo de reinvenção de carreira e empreendedorismo, se tornando uma das primeiras especialistas em LinkedIn para vendas B2B no Brasil.

Segundo a executiva, um de seus principais desafios foi entender que teria que abdicar das “algemas de ouro” do mercado corporativo para conseguir alcançar novos patamares. No seu momento de virada de chave, ela cita que recebeu a sua oportunidade dos sonhos em uma grande empresa, mas, após experimentar a autonomia do empreendedorismo, entendeu que não iria mais conseguir voltar ao mundo corporativo.

Em 2017, Denise Maia teve o privilégio de ser escolhida pelo LinkedIn para um treinamento com mais nove profissionais da América Latina, que lhe concedeu a certificação como “Social Selling Expert”. Atualmente, segue no seleto grupo dos únicos três especialistas certificados pela plataforma no Brasil.

Em uma jornada de dez anos, Denise se tornou uma das principais referências de treinamento e consultoria do LinkedIn Sales Navigator. O que começou como uma orientação para amigos próximos, se tornou uma das empresas pioneiras no mercado tecnológico brasileiro em relação à rede social profissional.

“Antes de conhecer Denise, tinha apenas uma vaga noção das inúmeras possibilidades que o LinkedIn oferece. No entanto, ao nos tornarmos mentoras e mentoradas em uma via dupla de aprendizado, descobri que o LinkedIn pode aprimorar com ciência e processo aquilo que tanto amo: conectar pessoas, ajudá-las no seu desenvolvimento, ser assertivo e muito mais”, diz na apresentação do livro Mônica Orcioli, presidente dos Conselhos das Universidades do Anhembi Morumbi, São Judas e Salvador (UNIFACS).

Dentre os temas abordados na obra, o leitor poderá explorar o impacto da inteligência artificial nas vendas B2B, a potencialização das vendas através do Sales Navigator, os pilares do sucesso do Social Selling, a construção da sua marca pessoal no LinkedIn, estratégias para expandir sua rede de contatos, como implementar projetos de sucesso com a plataforma e muito mais.

“A proposta deste livro é mostrar como o LinkedIn pode ser uma ferramenta essencial para todos, não apenas no desenvolvimento de uma carreira, mas também em diversas esferas profissionais”, explica Denise. Ela ainda afirma que a intenção não é abordar todas as funcionalidades da plataforma, já que ela está em constante evolução e sempre trazendo novos recursos: “estratégia e planejamento serão nossos principais pontos de discussão”.

“Mais do que isso, não se trata apenas de aprender a usar cada função, mas sim de compreender que o LinkedIn exige um uso estratégico e planejado para alcançar resultados efetivos. Muitos possuem a ferramenta, mas não sabem utilizá-la de forma eficiente nos momentos mais importantes,” afirma.

O lançamento oficial de “O LinkedIn me achou, e agora?” acontece nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 18h, na livraria Leitura, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Sobre Denise Maia

Denise Maia, especialista em Social Selling, é uma das principais referências no Brasil em treinamento e consultoria de LinkedIn. Com uma ampla carreira em posições gerenciais em empresas como IBM, HP, EMC e Lenovo, Denise ganhou visibilidade por sua habilidade em gerar novas oportunidades de negócios e desenvolver canais de vendas.

Em 2015, fundou a DMS, empresa que trabalha em capacitação e consultoria no uso estratégico do LinkedIn. Desde então, sua missão tem sido ajudar empresas e profissionais a fortalecerem sua marca pessoal, aumentarem suas oportunidades de negócios e criarem autoridade no mercado.

Certificada como "Social Selling Expert" pelo LinkedIn, Denise já treinou mais de 10 mil pessoas e apoiou diversas empresas por meio de workshops, cursos e palestras, compartilhando seu conhecimento sobre o LinkedIn Sales Navigator e a importância de uma presença digital eficaz.

Sobre a DMS

A DMS é uma agência focada em prospecção de negócios tendo como principal ferramenta o LinkedIn Sales Navigator. Tem a missão de conectar empresas com oportunidades por meio da prospecção estratégica no LinkedIn, tendo o propósito de oferecer soluções personalizadas que impulsionam o crescimento nas vendas B2B.

A empresa visa transformar a maneira como as empresas encontram e se conectam com clientes potenciais no ambiente B2B, impulsionando a inovação contínua.