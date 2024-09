Quatro passos para começar a criar um anúncios on-line

Criar um primeiro anúncio on-line pode ser um desafio para quem está começando a empreender no e-commerce, mas com a estratégia certa, é possível alcançar resultados rápidos a um custo muito menor do que as mídias tradicionais. Segundo a consultoria americana Demand Metrics, o marketing digital chega a custar até 62% menos do que o tradicional, além de entregar três vezes mais resultados.

Para Tiago Tessmann, um dos maiores especialistas em marketing digital no Brasil e criador do método Conversão Extrema, o empreendedor deve ter consciência de que fazer um anúncio on-line vai além de promover um produto, uma vez que a disputa pela atenção do consumidor fica mais acirrada a cada ano na internet brasileira.

Em 2023, o mercado de publicidade digital do país movimentou R$ 35 bilhões, conforme relatório do IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media, com 58% deste investimento concentrado em cinco setores: comércio (23%), serviços (12%), mídia e financeiro (ambos com 8%) e eletros (7%).

A boa notícia, ressalta Tessmann, é que os anúncios on-line colocam lado a lado grandes varejistas e pequenos empreendedores. “O que faz a diferença é entender claramente o comportamento e as necessidades do público-alvo. Não existe uma fórmula que sirva para todos os setores e clientes”, explica o especialista.

Planejar antes

Uma estratégia bem definida começa antes da publicação do anúncio on-line. Mais do que investir dinheiro em uma plataforma, é preciso investir tempo no planejamento. Tessmann observa que pular ou subestimar essa fase é um dos maiores erros de iniciantes no marketing digital. “Se o empreendedor não sabe para quem está vendendo, simplesmente está perdendo tempo e dinheiro”, afirma ele.

Para quem está dando os primeiros passos, o especialista recomenda ferramentas como o Google Ads ou Facebook Ads, que permitem segmentar o público com base em dados demográficos, interesses e comportamentos. “Com essas ferramentas, é possível alcançar as pessoas certas no momento certo, e isso faz toda a diferença para converter uma venda”, diz Tessmann.

Pensar o anúncio

O especialista também ressalta que um bom anúncio deve ser simples e direto. A fórmula do sucesso, diz Tessmann, é um título que chame a atenção imediatamente, uma imagem relevante e contextualizada e um “call-to-action” claro – uma chamada que faça o potencial cliente realizar alguma ação.

Isso é particularmente importante porque 37% dos consumidores brasileiros façam compras imediatamente motivadas por anúncios on-line, de acordo com um estudo da Rakuten Advertising e RetailX Consumer Observatory.

Claro que o empreendedor nem sempre vai chegar ao formato ideal na primeira tentativa. Por isso, o especialista lembra que as próprias plataformas oferecem ferramentas para otimizar o resultado dos anúncios.

“O empreendedor pode realizar testes A/B, em que são publicadas diferentes versões do mesmo anúncio para se medir em tempo real qual terá a melhor performance”, explica Tessmann.

Analisar dados

Outro erro muito comum de empreendedores que estão começando nos anúncios on-line é achar que o fator principal de sucesso é o valor inicial investido. Para Tessmann, o segredo para transformar pequenos investimentos em publicidade digital em novos clientes é a análise contínua de resultados.

“Com R$ 50 por dia já é possível testar anúncios e entender o comportamento do público. A chave é usar os dados para adaptar rapidamente o conteúdo à resposta dos consumidores”, observa ele.

Segundo o especialista, negócios que utilizam anúncios pagos podem aumentar as vendas em até 25% nos primeiros três meses, dependendo da estratégia aplicada.

Aprender com os erros

Tessmann dá uma última dica para empreendedores que estão dando os primeiros passos no marketing digital: não ter medo de errar. “Quando se inicia no tráfego pago, não há uma fórmula pronta. O sucesso está em testar, analisar e otimizar”, afirma ele.

Para o especialista, vale aquele velho ditado “feito é melhor que perfeito” quando se trata de marketing digital. “O mais importante é aprender com os resultados. Cada clique ou visualização ensina algo sobre o que funciona para determinado público”, conclui.