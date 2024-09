Grupo Riopae alcança a marca de 150 mil associados em 2024

O Grupo Riopae, empreendimento com mais de 57 anos no segmento do luto, alcançou a marca de 150 mil associados em 2024. O grupo é responsável pelo Crematório Metropolitano São João Batista, inaugurado em 2023 na cidade de São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense.

O crematório conta com ambientes decorados, com capela ecumênica e capelas para velório, Jardim In Memoriam, columbários, lóculos, cafeteria, entre outros espaços com som ambiente, climatização e circuito interno de TV. Além disso, oferece transmissão de velório via internet, serviço religioso e vigilância.

“Atingir a marca de 150 mil vidas protegidas demonstra que a marca está no caminho certo, firmada sobre um alicerce sólido”, afirma Vinicius Chaves de Mello, diretor executivo do Grupo Riopae.

“Temos uma estratégia bem definida e assumimos um compromisso contínuo com a busca pela excelência”, acrescenta Mello. “Assim, o Grupo Riopae está pronto para enfrentar os novos desafios e aproveitar as oportunidades que virão, sempre com o objetivo de proteger e apoiar os nossos clientes”, completa.

Expansão e acessibilidade

Segundo Mello, entre os planos para o futuro, o Grupo Riopae deve dar sequência a um processo de expansão e acessibilidade. “Vamos focar na expansão dos serviços para novas regiões e mercados. Pretendemos aumentar a presença em áreas ainda não cobertas, o que permitirá oferecer nossa proteção e cuidado a mais pessoas, democratizando o acesso a serviços funerários”.

De acordo com o diretor-executivo, a empresa também planeja investir em canais digitais e soluções inovadoras, visando facilitar o acesso a seus planos, tornando-os mais acessíveis e convenientes para um público mais amplo.

Inovação em serviços

Mello revela que, em breve, o Grupo Riopae deve explorar novas ofertas e serviços que atendam às necessidades emergentes dos clientes - inclusive opções personalizadas de planos funerários, serviços de apoio emocional e tecnologias de gestão de luto.

Parcerias estratégicas

Segundo Mello, o Grupo Riopae espera estabelecer parcerias com outras organizações e empresas a fim de conquistar novas oportunidades.

“Colaborações com instituições de saúde, associações comunitárias e empresas de seguros podem expandir a nossa rede e oferecer benefícios adicionais aos nossos clientes”, considera. “Essas parcerias podem facilitar o desenvolvimento de novos produtos e serviços que complementem a nossa oferta atual”, diz ele.

Fortalecimento da marca e comunicação

Na visão do diretor-executivo do Grupo Riopae, a marca de 150 mil vidas protegidas pode ser considerada uma ferramenta de marketing.

“Aproveitar esse marco para fortalecer a nossa presença no mercado e comunicar os nossos valores e diferenciais pode aumentar, ainda mais, a confiança dos consumidores”, afirma. “Campanhas de conscientização e de valorização dos nossos clientes também podem reforçar a nossa imagem como uma empresa confiável e dedicada”, pontua.

Sustentabilidade e responsabilidade social

De acordo com Mello, o futuro do Grupo Riopae também deve incluir um compromisso renovado com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

“Desenvolver práticas mais sustentáveis, investir em projetos comunitários e garantir que as nossas operações sejam éticas e responsáveis contribuirão para um futuro melhor para todos”, afirma.

Melhoria contínua da experiência do cliente

“Manter o foco na experiência do cliente é fundamental. Implementar sistemas de feedback e melhorias contínuas, baseadas nas necessidades e sugestões dos nossos clientes, ajudará a garantir que continuemos a oferecer um bom serviço”, explica o gerente.

“O engajamento proativo com os nossos clientes para entender as suas expectativas e preocupações garantirá que nos mantenhamos à frente das demandas do mercado”, diz.

Investimento em tecnologia e capacitação

Na visão de Mello, investir em tecnologia e capacitação é essencial para que a empresa suporte a expansão e inovação. “Adotar tecnologias de ponta para gestão e comunicação e proporcionar treinamentos contínuos para a nossa equipe também estão em nossos planos para o futuro”, pontua. “Assim, o Grupo Riopae espera dar continuidade à sua missão que é oferecer um serviço eficiente e de alta qualidade”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home