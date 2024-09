Próxima edição do EGAESE celebra os dez anos da gestão de ativos no país

O EGAESE – Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico chega à sua 11ª edição e, para 2024, celebrará um tema importante: os dez anos da gestão de ativos no país. O evento, principal do ramo no Brasil, abordará a evolução do setor, as melhores práticas e as inovações que marcaram a última década.

“O 11º EGAESE apresentará os avanços na gestão de ativos brasileiros. É um momento de celebrar nossas conquistas, discutir os desafios futuros e explorar as inovações que continuarão impulsionando o desenvolvimento do setor nos próximos anos”, diz Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas e idealizadora do evento.

A novidade desta edição é a EXPO EGAESE, que oferecerá uma exposição para que players do mercado apresentem suas soluções às empresas geradoras, distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. A EXPO busca fortalecer o relacionamento entre companhias e um público qualificado, ampliando redes de contato e impulsionando negócios.

Este ano, o 11º EGAESE será realizado em formato híbrido, com programação online de 23 a 26 de setembro e atividades presenciais nos dias 1 e 2 de outubro, no Centro de Convenções Millenium, em São Paulo. O coquetel de abertura, exclusivo para convidados, palestrantes, expositores e patrocinadores, será o ponto de encontro das principais empresas de energia do país.

Empresas como Treetech, AQTech, Norven, Enline e ABS já confirmaram presença, assim como os patrocinadores ELETROBRAS, ENERGISA, ENEL, CTG, CPFL Soluções e CEMIG. O evento conta com o apoio institucional de importantes entidades do setor, como a ANEEL, o ONS, a ABRATE, a ABSOLAR e a MM Soluções Integradas.

O 11º EGAESE será a principal plataforma para discutir o futuro da gestão de ativos no Brasil, celebrando onze anos de avanços e promovendo inovações tecnológicas e discussões regulatórias essenciais para o setor.

SOBRE O EGAESE

O Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico traz, há mais de uma década, um histórico de disseminação de conhecimentos técnicos de alto valor, se destaca pela apresentação de práticas de gestão de ativos que impactam diretamente os resultados das empresas e explora as tendências tecnológicas e a relevância dos aspectos regulatórios no setor elétrico nacional.

O evento reúne cerca de 200 especialistas e executivos das empresas de Geração, Transmissão e Distribuição do Brasil, além da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e especialistas internacionais.

Serviço:

Evento Online: 23 a 26 de setembro de 2024

Evento Presencial: 1 e 2 de outubro de 2024

Local: Centro de Convenções Millenium, São Paulo, SP

Mais informações e acesso à programação: https://egaese.com.br/

Contato para a imprensa: Flávia Mastrobuono - 55 11 99917-9595