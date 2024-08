IBGE projeta aumento de 2,3% na população de Tenente Portela em 2024

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (29), no “Diário Oficial da União”, uma nova estimativa populacional para os municípios brasileiros. Segundo o órgão, a população do Brasil é atualmente de 212.583.750 habitantes, com projeções que consideram a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024.

No Rio Grande do Sul, a estimativa para 2024 é de 11.229.915 habitantes, representando um crescimento de 3,19%, um dos menores índices de crescimento no país, superando apenas o Estado de Alagoas.

Na Região Celeiro, Tenente Portela se destaca como o segundo município mais populoso, com uma projeção de 14.811 habitantes para 2024. Este número representa um aumento de 2,3% em relação aos 14.497 habitantes registrados em 2022, o que equivale a um acréscimo de 314 pessoas na população do município.

Três Passos, com uma projeção de 26.284 habitantes para 2024, mantém-se como o município mais populoso da região. Em seguida, aparecem Santo Augusto, com 14.195 habitantes, e Crissiumal, com 13.127, segundo as estimativas do IBGE.