Frigorífico destruído por incêndio entra em férias coletivas e fará abates em empresas parceiras

A empresa Frangos Piovesan, que teve a estrutura destruída por um incêndio no começo da semana, entrará em férias coletivas até que se conclua a recuperação total do espaço, em Frederico Westphalen.

A determinação está em uma nota divulgada pela empresa na terça-feira (27), onde a empresa afirma que criou um comitê de gerenciamento de crise para minimizar os impactos causados pelas chamas.

O incêndio começou por volta das 20h de segunda-feira (26) e avançou rapidamente sobre a estrutura do frigorífico, que fica às margens da BR-386. Foram necessárias 15 horas de operação para o Corpo de Bombeiros extinguir todos os focos do incêndio. Ninguém ficou ferido.

Na nota, a empresa disse que prevê a retomada plena das operações em poucos meses. Como medida emergencial, a maioria dos funcionários recebeu férias coletivas e os abates serão realizados em frigoríficos parceiros, que cederam suas infraestruturas .

"Durante esse período, os abates continuarão sendo realizados em frigoríficos parceiros, que gentilmente cederam suas infraestruturas, garantindo que os produtos da marca continuem a ser entregues com a qualidade de sempre para os milhares de clientes", diz a nota.

Incêndio foi acidental

O frigorífico não concluiu o levantamento de prejuízos até o momento. As equipes só puderam entrar no local a partir da liberação do Corpo de Bombeiros, na terça-feira (27).

— Estamos nos organizando com parceiros que vão abater nossos frangos e o planejamento é ter equipes se revezando 24h por dia com o objetivo de voltar nossas atividades o mais rápido possível — disse a responsável comercial da empresa, Vanderleia dos Santos.

Segundo ela, o incêndio iniciou de forma acidental e não havia equipes de produção no local.

— Apenas alguns funcionários dos setores administrativos e de manutenção estavam na empresa. A quantidade certa de pessoas que estavam no local no momento do incêndio não sabemos informar, mas eram menos de 20 funcionários. Todos saíram sem ferimentos — completou.