Escolas da Região mantêm desempenho mediano no Ideb 2023

A educação continua sendo um desafio nas políticas públicas regionais, mesmo com os significativos investimentos financeiros. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgados nesta quarta-feira (14), mostram que o desempenho das escolas da região ainda está aquém do esperado para uma educação de qualidade.

Nos anos iniciais, o Rio Grande do Sul manteve a média de 6 pontos, mesma nota obtida em 2019. O Ideb avalia as taxas de aprovação escolar, com base no Censo Escolar, e o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, conforme o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O levantamento, que ocorre a cada dois anos, abrange todos os 497 municípios do estado.

As notas do Ideb variam de 1 a 10, sendo que quanto mais próximo de 10, melhor o desempenho da escola. No estado, a melhor nota foi registrada por uma escola municipal de Farroupilha, que obteve 9,3 pontos. No noroeste do Rio Grande do Sul, destacaram-se a Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em Catuípe, e o Colégio Tiradentes, em Ijuí.

Em Tenente Portela, a Escola Municipal Ayrton Senna manteve a nota 6,5, o melhor desempenho entre as instituições locais. A Escola Municipal Marcílio Dias teve queda de 5,1 pontos em 2019 para 4,1 em 2023, enquanto a Escola Municipal Tenente Portela subiu de 4,3 para 4,4 pontos. A Escola Arcelino Bueno, que participou pela primeira vez, alcançou 5,9 pontos.

Entre as escolas estaduais, a Escola Sepé Tiaraju registrou queda de 7 pontos em 2021 para 6,4 em 2023, e a Escola Tenente Portela manteve a nota 6. A Escola Professora Cleia Salete Dalberto não participou da avaliação deste ano.

Em Derubadas, a Escola Municipal Salto Grande aumentou sua nota de 6,2 para 6,5 pontos. Em Vista Gaúcha, a Escola Municipal Nelson Piccinini e a Escola Estadual Feliciano Jorge Alberto, de Redentora, obtiveram 6,7 pontos, as melhores notas da microrregião. A Escola Municipal Maria Belmont Albert, também de Redentora, alcançou 5,5 pontos.

Em Miraguaí, o Instituto Fagundes Varela caiu de 6,4 para 5,5 pontos, enquanto a Escola Municipal Lenira de Moura Lutz subiu de 4,8 para 5,9 pontos. Já em Coronel Bicaco, a Escola Estadual Cecília Meireles obteve 6,6 pontos, e a Escola Municipal Rosalina Diniz de Souza registrou 4,5 pontos.

Os dados reforçam a necessidade de intensificar as ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação na região.