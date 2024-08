Heinze defende ações em favor da reconstrução do Rio Grande do Sul

Em pronunciamento nesta quarta-feira (7), após quatro meses de licença, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) defendeu a busca de projetos e soluções que favoreçam a reconstrução do Rio Grande do Sul, após a destruição provocada pelas chuvas que atingiram o estado neste ano.

O parlamentar manifestou gratidão à comissão externa do Senado que acompanha os desdobramentos da tragédia e ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pelo empenho do no encaminhamento de soluções. Heinze também agradeceu ao ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, pelo anúncio de novos investimentos do governo federal para obras de prevenção no Rio Grande do Sul.

O senador destacou que os projetos atuais vão beneficiar milhares de famílias atingidas pelas enchentes. Ele ressaltou, porém, que projetos previstos desde 2012 pelo governo do estado na época, e que não saíram do papel, poderiam ter evitado 70% dos prejuízos sofridos pelos gaúchos em razão das enchentes.

Heinze defendeu a elaboração e a continuidade de propostas que poderão impedir a ocorrência de novas tragédias climáticas. Ele destacou que alguns recursos orçamentários já estão reservados para a execução de várias obras e ações que vão atender a região de Porto Alegre e municípios adjacentes.

O senador destacou ainda que produtores rurais gaúchos estarão reunidos em Porto Alegre nesta quinta (8), em defesa de medidas que poderão resolver alguns dos problemas que afetaram o setor agrícola em razão das enchentes.