Senado lança jogo de tabuleiro como parte das comemorações do bicentenário

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quarta-feira (7) um jogo para que a comunidade escolar se aproxime do Senado e do universo da política. O lançamento do jogo de tabuleiroEleitos: O Jogo da Democraciafaz parte das ações comemorativas dos 200 anos da Casa. Iniciamente, serão distribuídas 2 mil unidades a escolas em todo o Brasil.

— ComEleitos: O Jogo da Democracia, pretendemos fortalecer a conexão entre o Senado e os estudantes, inspirando-os a valorizar e a defender os princípios democráticos. Agradeço a todos os envolvidos nesse projeto significativo e oportuno. Esperamos que ele inspire nossos futuros líderes e colabore para a difusão dos nossos melhores valores cívicos — disse Pacheco ao anunciar o lançamento do jogo.

Eleitos: O Jogo da Democraciaestimula a educação cívico-política, com direitos e deveres previstos na Constituição, leis brasileiras, história e cultura nacional. Traz, além disso, estratégia, negociação entre os jogadores e informações sobre a política e as instituições democráticas. A intenção é que, depois de cada partida, os estudantes estejam mais conscientes do seu papel como cidadãos.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, afirmou que, com a iniciativa, a Casa pretende levar aos jovens brasileiros a ideia de que a democracia se faz a partir da participação de todos. Na visão da diretora, o formato escolhido mistura entretenimento e conhecimento, o que facilita a sua absorção e faz com que os alunos se envolvam com o conhecimento que está sendo transmitido.

— É claro que, quando nós falamos de crianças, adolescentes, jovens, nós estamos falando de cidadãos em formação, que ainda não têm opiniões extremamente enraizadas, então nós podemos mais facilmente fazer chegar a eles essa ideia de participação. O que nós queremos, com isso, é envolver as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes na ideia de participação popular — explicou.

Distribuição

Além de senadores e outras autoridades, também receberão o jogo as pessoas diretamente envolvidas com o Programa Jovem Senador 2024 : coordenadores estaduais do programa, jovens senadores e senadoras 2024 e professores orientadores. Além disso, as 81 escolas finalistas do programa neste ano receberão, cada uma, um exemplar deEleitos: O Jogo da Democracia.

Depois disso, outras escolas públicas de ensino médio também poderão solicitar o jogo por meio da internet. Serão priorizadas as escolas que já participam do Programa Jovem Senador.

Inicialmente, a previsão é a distribuição de cerca de 2 mil jogos, mas o Senado poderá produzir posteriormente mais unidades de acordo com a demanda, e também colocá-lo à venda por preço de custo na Livraria do Senado .

Como funciona

A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, contou que o jogo surgiu de um desafio de inovação proposto aos servidores da Casa para estimular a criatividade e fomentar o ambiente de inovação na instituição. O objetivo de cada jogador, destacou a diretora, é ser eleito senador ou senadora. Para isso, os "candidatos" precisam usar as cartas de direitos e deveres, que servem como recursos para realizar ações no tabuleiro e obter votos.

Além disso, cada jogador escolhe uma carta de profissão, que lhe confere habilidades específicas. Vence quem chega à fase final da partida, chamada "Ciclo eleitoral", e obtém 500 mil votos.

Valter Rosa, assessor técnico da Secretaria de Comunicação do Senado e idealizador deEleitos: O Jogo da Democracia, apresenta mais detalhes do jogo.

— O jogo começa em uma escola e há um percurso até se chegar ao Congresso Nacional, ao prédio do Senado Federal. Essa é uma metáfora da entrada dos jovens na política. (...) Com isso, eu também quis mostrar que o Senado é a casa de todos e que qualquer pessoa pode ser eleita e contribuir para melhorar a vida de brasileiros e brasileiras, de todos os cidadãos, por meio de projetos de lei e políticas públicas — ressaltou ele.

Valter Rosa foi o vencedor do desafio de inovação proposto aos servidores do Senado. A concretização do projeto envolveu diversas áreas e colaboradores da Casa. O projeto gráfico é de Leonardo Chaib, da TV Senado. O desenvolvimento e a produção executiva ficaram a cargo do Núcleo de Apoio à Inovação, com assessoramento da Consultoria Legislativa (Conleg). Já a produção gráfica foi executada pela Secretaria de Editoração e Publicações (Segraf).

Para Ilana Trombka, as organizações precisam inovar para acompanhar as transformações que acontem no mundo. O exercício de inovação, declarou ela, não é fácil, mas é necessário vencer as resistências para que novos instrumentos — como esse jogo — sejam criados.