Taxa de Absenteísmo alta traz prejuízos em empresas

O absenteísmo pode trazer enormes prejuízos para as empresas e para os colaboradores da mesma. Este termo refere-se ao hábito de não comparecer, de estar ausente sem uma justificativa ou autorização e é muito comum ocorrer no ambiente de trabalho.

Esta ausência pode ser causada por diversas razões, como: doenças, questões familiares, problemas pessoais, falta de motivação, insatisfação no trabalho, entre outros. Altos índices de absenteísmo podem impactar negativamente a parte financeira e a produtividade da empresa, além da moral da equipe e até mesmo a qualidade do serviço prestado.

Para lidar com isso, as empresas geralmente implementam políticas de presença no trabalho, e trazem incentivos para promover um ambiente de trabalho saudável, bem como programas de bem-estar e suporte aos funcionários.

Impactos negativos do absenteísmo para as empresas

Daryelen Costa, engenheira de segurança do trabalho e membro da equipe do SOC – Software de Saúde e Segurança do Trabalho, aponta sobre os impactos do absenteísmo para as empresas:

“A ausência de um funcionário impacta em toda a empresa. Afinal, cada colaborador faz parte de um processo, de modo que em um ambiente de trabalho há rotinas designadas individualmente, o que afeta a produtividade de toda equipe. Um dos impactos que a empresa sofre é o impacto financeiro. De modo que funcionários ausentes resultam na diminuição de produção, perda de recursos e consequentemente, prejudicam o faturamento total", relata.

Ainda, Daryelen complementa: "Outro impacto que podemos destacar seria a sobrecarga para os demais membros da equipe. Já que demandas interrompidas devido ausência interferem diretamente no planejamento, bem como no cumprimento de metas estabelecidas. O que pode trazer ainda mais desmotivação e causar uma taxa mais alta ainda de absenteísmo. Ou seja, não é só sobre uma ‘falta ao trabalho’, e sim sobre todos os impactos que isso traz para a empresa. No entanto, é importante encontrar a causa e reverter este cenário”, conclui.

Causas do absenteísmo no Trabalho

Segundo Daryelen, as causas do absenteísmo podem ser variadas, no entanto, é importante identificá-las. Aqui estão alguns exemplos:

Falta de motivação : a falta de motivação pode ser um dos problemas mais recorrentes, isso acontece por jornadas de trabalho excessivas, baixa expectativa quanto ao cargo, falta de descanso, ausência de benefícios, baixa remuneração e outros.

: a falta de motivação pode ser um dos problemas mais recorrentes, isso acontece por jornadas de trabalho excessivas, baixa expectativa quanto ao cargo, falta de descanso, ausência de benefícios, baixa remuneração e outros. Estrutura do trabalho inadequada ou insuficiente: quando o ambiente de trabalho não é confortável e não tem todos os recursos necessários para execução de tarefas.

quando o ambiente de trabalho não é confortável e não tem todos os recursos necessários para execução de tarefas. Bullying: o bullying no ambiente de trabalho é mais comum do que parece. Se dá por atitudes negativas e provações entre funcionários, que afetam na entrega das demandas. O bullying causa medo e tristeza, podendo desencadear um quadro de depressão.

o bullying no ambiente de trabalho é mais comum do que parece. Se dá por atitudes negativas e provações entre funcionários, que afetam na entrega das demandas. O bullying causa medo e tristeza, podendo desencadear um quadro de depressão. Estresse e depressão: altos níveis de estresse no trabalho, carga horária excessiva, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e esgotamento emocional podem levar os funcionários ao afastamento para cuidados da saúde mental.

altos níveis de estresse no trabalho, carga horária excessiva, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e esgotamento emocional podem levar os funcionários ao afastamento para cuidados da saúde mental. Problemas pessoais: doenças, consultas médicas e outras enfermidades podem provocar o absenteísmo.

doenças, consultas médicas e outras enfermidades podem provocar o absenteísmo. Problemas de família: questões familiares, como cuidados com filhos ou outros familiares doentes, problemas pessoais não relacionados à saúde, como divórcio, luto ou questões legais, também podem levar a ausências no trabalho.

A engenheira ainda relatou que para descobrir efetivamente esta causa, é possível fazer a entrevista de absenteísmo. Isto é uma ferramenta utilizada para identificar os motivos das desídias dos funcionários e pode ser realizada de maneira amigável, como uma conversa, ou até mesmo como um questionário de perguntas.

“Se for identificada a causa, estratégias poderão ser argumentadas e um plano de ação elaborado. As entrevistas podem ser armazenadas e, ao final de um período, analisadas pelos gestores, que conseguirão ter maior noção de como lidar com os funcionários, incluindo planejar e implementar novas técnicas que deixem os colaboradores mais motivados para o trabalho”, diz.

Como reduzir o absenteísmo?

Após descoberta a causa, é importante implementar estratégias eficazes para promover a redução da taxa de absenteísmo e o aumento no engajamento dos funcionários. Aqui estão algumas dicas dadas pela engenheira de segurança Daryelen:

Crie um ambiente de trabalho positivo: é importante promover demandas em equipe, oferecer planos de desenvolvimento dentro da empresa, reconhecimento de conquistas, elogios e feedbacks, de modo que os colaboradores se sintam parte importante nos processos da empresa.

é importante promover demandas em equipe, oferecer planos de desenvolvimento dentro da empresa, reconhecimento de conquistas, elogios e feedbacks, de modo que os colaboradores se sintam parte importante nos processos da empresa. Promova a saúde e o bem-estar: incentive práticas de saúde entre os colaboradores com programas de atividade física, orientação nutricional e suporte para saúde mental e estresse;

incentive práticas de saúde entre os colaboradores com programas de atividade física, orientação nutricional e suporte para saúde mental e estresse; Implemente políticas claras sobre presença na empresa: é importante estabelecer políticas de presença que definam claramente as expectativas em relação à frequência e às ausências no trabalho. Certifique-se de que essas políticas sejam aplicadas de maneira justa e consistente para todos os funcionários;

é importante estabelecer políticas de presença que definam claramente as expectativas em relação à frequência e às ausências no trabalho. Certifique-se de que essas políticas sejam aplicadas de maneira justa e consistente para todos os funcionários; Ofereça benefícios: programas de benefícios, como plano de saúde, licença remunerada e flexibilidade no horário de trabalho, podem ajudar os funcionários a lidarem com questões pessoais e familiares sem recorrer a faltas não justificadas;

programas de benefícios, como plano de saúde, licença remunerada e flexibilidade no horário de trabalho, podem ajudar os funcionários a lidarem com questões pessoais e familiares sem recorrer a faltas não justificadas; Trabalhe para uma boa comunicação em toda a empresa: mantenha uma comunicação aberta e transparente com os colaboradores, assim, será possível identificar problemas de forma antecipada, além e resolver as preocupações antes de ocorrerem as ausências;

mantenha uma comunicação aberta e transparente com os colaboradores, assim, será possível identificar problemas de forma antecipada, além e resolver as preocupações antes de ocorrerem as ausências; Monitore os dados de absenteísmo: acompanhe e analise regularmente os dados de absenteísmo para identificar padrões e tendências. Isso ajudará a entender as causas subjacentes e ajustar estratégias de maneira eficaz.

Ainda, Daryelen conclui que ao implementar essas estratégias de forma consistente e adaptá-las às necessidades específicas da sua organização, é possível reduzir o absenteísmo e promover um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável.

O SOC, software de Saúde e Segurança do Trabalho ajuda a identificar e implementar melhorias para garantir um ambiente saudável e seguro para todos os colaboradores. Para saber mais sobre o software, basta acessar o site da empresa: https://www.soc.com.br