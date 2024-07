“Queremos que todos os países do P-20 tenham reuniões de parlamentares mulheres”, afirma Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que, a partir da experiência brasileira, todos os países que compõem o P-20 façam reuniões de parlamentares mulheres. O P-20 é o fórum legislativo do G-20, que reúne as 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados.

“Fui informado de que deve ser aprovada uma quase uma exigência de que esse evento volte a acontecer em outros países nos próximos anos, como na África do Sul e nos Estados Unidos. Todas as parlamentares voltarão para seus países e traduzirão a importância da discussão e da globalização desses temas”, afirmou Lira.

Em entrevista concedida em Maceió (AL), no segundo e último dia da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, ele reafirmou que é importante que o Brasil estabeleça cadeiras efetivas para as mulheres, em vez de prever cotas de candidaturas femininas.

“A princípio, aquilo a que me referi [ontem] é a reserva de cadeiras, em vez de cotas de candidaturas, que não resultam necessariamente em nenhum tipo de cadeira. Vamos fazer uma gradação, para que seja possível e assimilada pelas câmaras municipais e assembleias legislativas”, explicou o presidente.

Segundo Lira, entre os temas prioritários debatidos no evento, pode-se destacar discussão climática, mais empoderamento em postos de comando, e igualdade e posicionamentos de trabalho, igualdade salarial, além de aspectos financeiros e sociais.