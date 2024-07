Comissão ouve ex-diretor da Conab sobre suspeitas na importação de arroz

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (3) audiência pública sobre o leilão de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a exoneração de seu ex-diretor executivo Neri Geller. O debate atende a pedido do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) e será realizado a partir das 17 horas. O local da reunião ainda não foi definido.

Será ouvido o ex-diretor de Operações e Abastecimento da Conab, Thiago José dos Santos.

Veja a lista completa de convidados

Nogueira acredita que a obrigação de distribuir uma quantidade equivalente a quase seis navios abastecidos com arroz, por uma empresa pouco conhecida com o nome fantasia "Queijo Minas", é motivo de grande preocupação. "Essa empresa teve um aumento de capital social repentino, de R$ 80 mil para R$ 5 milhões", disse.

Segundo o deputado, outras empresas não especializadas no ramo, como uma locadora de veículos, foram vencedoras do leilão. "Das quatro empresas vencedoras, apenas a Zafira Trading atua no comércio exterior desde 2010 e ganhou o direito de vender 73,8 mil toneladas de arroz por R$ 368,9 milhões, o que representa 28% do total negociado no leilão", disse Rodolfo Nogueira.

O deputado estima que 85% da safra de arroz foi colhida antes dos eventos climáticos extremos que afetaram o Rio Grande do Sul, o que indica perda de apenas 15% da produção e afirmou que "não há a mínima necessidade" da importação de arroz.