Comissão da Câmara reúne-se na quinta para ouvir demandas da sociedade

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza um debate nesta quinta-feira (4) para ouvir as demandas das entidades da sociedade civil.

A reunião foi solicitada pelo presidente do colegiado, deputado Glauber Braga (Psol-RJ), e será realizada a partir das 9 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa; veja a lista de convidados e mande suas perguntas .

Braga lembra que a comissão é um fórum por meio do qual a sociedade pode intervir no sistema de produção das normas e no processo legislativo.