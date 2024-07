Comissão discute ações do Ministério do Esporte para o futebol

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (3) audiência pública sobre as propostas do Ministério do Esporte para o futebol.

O evento atende a pedido do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ). "Para aprofundar os debates sobre o futebol brasileiro, é importante que a Comissão de Esporte e a Subcomissão Especial da Modernização do Futebol [colegiado vinculado à comissão] conheçam as ações desenvolvidas pelo governo", diz.

A reunião será realizada no plenário 4, às 15 horas.