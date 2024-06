10ª Cavalgada Pé no Estribo promete encantar amantes da tradição gaúcha

Neste sábado, dia 22 de junho, os entusiastas da tradição gaúcha terão uma oportunidade especial para celebrar sua cultura na 10ª Cavalgada Pé no Estribo, organizada pelo Grupo de Cavalarianos do CTG Querência Gaúcha. O evento promete uma jornada cheia de histórias, amizade e a beleza dos campos do município, com início às 08:00 horas, partindo do CTG Querência Gaúcha.

Os cavaleiros seguirão por um percurso que atravessa diversas localidades, desde as planícies abertas até recantos pitorescos, proporcionando uma conexão profunda com a natureza e a rica cultura campeira. Cada trote dos cavalos e cada riso compartilhado reforçarão a herança dos antepassados, tornando a cavalgada um evento memorável.

O ponto alto do dia será o almoço na localidade de Três Bocas, onde a hospitalidade dos moradores e a comida típica gaúcha recarregarão as energias dos participantes. Após o merecido descanso, a cavalgada continuará em direção ao Saltinho do Guarita, onde os cavaleiros poderão desfrutar do cenário deslumbrante das quedas d’água e do entardecer tranquilo, preparando-se para uma noite de histórias ao redor do fogo de chão.

No domingo pela manhã, os participantes iniciarão o retorno ao CTG Querência Gaúcha, onde serão recebidos com um almoço festivo, celebrando os momentos compartilhados e a honra de preservar e promover as tradições gaúchas. Mais do que uma cavalgada, o evento é um tributo à cultura e ao espírito guerreiro do povo gaúcho, enraizado na terra e nos ideais de liberdade e camaradagem.

Esta cavalgada não apenas celebra a cultura gaúcha, mas também fortalece os laços comunitários e destaca a importância de manter vivas as tradições que definem a identidade regional. Com organização cuidadosa e um percurso planejado para maximizar a experiência dos participantes, a 10ª Cavalgada Pé no Estribo promete ser um evento inesquecível para todos os envolvidos.