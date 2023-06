Agricultores familiares comercializam mais de R$ 100 mil nos dois primeiros dias da Fenadoce 2023

A Secretaria de Desenvolvimento Rural é uma das apoiadoras do evento, que reúne 68 agroindústrias do Estado -Foto: Divulgação SDR

O Pavilhão da Agricultura Familiar na 29ª edição da Feira Nacional do Doce, Fenadoce, que acontece em Pelotas até 8 de junho, comercializou mais de R$ 100 mil em produtos nos dois primeiros de feira. Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o espaço reúne, nesta edição, 68 agroindústrias do Rio Grande do Sul, 22 a mais que no ano passado.

Desses 68 expositores, 53 fazem parte do Programa Estadual da Agricultura Familiar (Peaf), desenvolvido pela SDR. Do total de empreendimentos presentes na feira, 13 participam pela primeira vez, 12 são comandados por mulheres e quatro, por jovens. A Fenadoce envolve ainda 15 agroindústrias do segmento de flores e artesanato.

A exposição conta com produtos lácteos, vinhos, doces e compotas, queijos, embutidos e carnes, melado e rapadura, sucos de frutas, nozes e cereais, entre outros itens provenientes de 40 municípios gaúchos.

A SDR aportou mais de R$ 100 mil para a realização do Pavilhão da Agricultura Familiar. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater-RS) também integram a organização. No ano passado, o evento comercializou mais de R$ 1,1 milhão.

Além da seção destinada à agroindústria familiar, a feira traz diversas atrações, como a Cidade do Doce Fenadoce Cultural, o festival de gastronomia, a Fenashow, o Salão de Inovação e o parque de diversões. A edição de 2023 funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. Os ingressos para visitação variam entre R$ 16 e R$ 18 e dão direito a um doce.

Com o tema Doce sabor da infância, a edição deste ano promove a tradição doceira de Pelotas. A feira é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, com apoio institucional do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura e da Câmara de Pelotas.

Serviço

O quê: Fenadoce 2023

Quando: De 2 a 18 de junho

Onde: Av. Pinheiro Machado, 3390, Distrito Industrial, Pelotas

Funcionamento: De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h