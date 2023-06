Epagri abre suas portas para a comunidade neste sábado em Florianópolis

Neste sábado, 3, é realizada a quarta edição do Epagri de Porteira Aberta, em Florianópolis, quando a Empresa abre suas portas para o encontro do público urbano com o rural. O evento será das 9h às 16h com feira da agricultura familiar, troca de sementes e mudas, artesanatos, mostra de trabalhos e atrações para toda a família. Toda a programação será no Centro de Treinamento da Epagri, que fica no bairro Itacorubi, entre o Jardim Botânico e o Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFSC.

“Será uma oportunidade para comprar produtos diretamente dos agricultores familiares da região da Grande Florianópolis e conhecer os trabalhos que a Epagri desenvolve para toda a comunidade. Quem tiver sementes e mudas pode trazer para o evento, pois teremos um espaço para trocas”, diz a coordenadora do Epagri de Porteira Aberta, extensionista rural Adriana Tomazi Alves. Como novidades para este ano, ela cita a comercialização do queijo diamante de Major Gercino e de produtos com a macroalga Kappaphycus alvarezi .

Produtos e municípios envolvidos

Os visitantes poderão comprar diferentes tipos de panificados (pães e bolos diversos, strudel, bolachas decoradas, produtos sem glúten e sem lactose), mel, cogumelos, vinho, suco, doces e geleias, farinhas, aipim congelado, salame, polpas, conservas, produtos com algas, queijo, linguiça, salame, torresmo, Kombucha, hortaliças e frutas orgânicas.

Além de alimentos, também serão comercializados diversos tipos de artesanatos (mandala, renda de bilro e de crivo, artesanato indígena, bonecos), flores (orquídeas, suculentas) e mudas de plantas nativas e medicinais orgânicas.

Os agricultores presentes na feira são de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Tijucas, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado, São Bonifácio e Nova Trento.

Atrações para a família

As crianças terão atrações especiais. A Epagri vai apresentar seus trabalhos em aquicultura , onde os pequenos poderão interagir com aquários habitados por animais aquáticos. Elas também poderão participar de atividades relacionadas à criação de abelhas sem ferrão , praticadas no meliponário que a Empresa mantém em seu Centro de Treinamento.

O público também vai poder conhecer equipamentos usados pelos meteorologistas da Epagri para fazer o monitoramento e a previsão do tempo em Santa Catarina. Ainda serão apresentados trabalhos de produção de tintas ecológicas à base de terra (projeto Cores da Terra), de plantio e consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais ( Pancs ), e o Sistema de Produção Direta de Hortaliças (SPDH), desenvolvido pela Epagri para a produção de alimentos sem agrotóxicos.

O Centro de Treinamento da Epagri estará com acesso aberto direto para o Jardim Botânico de Florianópolis, que funciona em um terreno anexo. Assim, haverá interação com o evento Cultura Mané, promovido pelo Jardim Botânico entre 13h e 18h. As atrações incluem recreação infantil e esportiva, com destaque para apresentação do boi de mamão.

Essa é a quarta edição do Epagri de Porteira Aberta em Florianópolis. As anteriores foram realizadas em 2019, 2021 e 2022. O Centro de Treinamento da Epagri dispõe de estacionamento gratuito no local.

Serviço

O qu ê: Epagri de Porteira Aberta

ê: Epagri de Porteira Aberta Quando : Sábado, 3 de junho, das 9h às 16h

: Sábado, 3 de junho, das 9h às 16h Onde : Em Florianópolis, no Centro de Treinamento da Epagri (Rod. Admar Gonzaga, 1188, Bairro Itacorubi)

: Em Florianópolis, no Centro de Treinamento da Epagri (Rod. Admar Gonzaga, 1188, Bairro Itacorubi) Informações e entrevistas: Adriana Tomazi Alves, coordenadora do evento, pelo fone (48) 99145-1331.

Confira a edição de 2021 do Epagri Porteira Aberta:

