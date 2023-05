AVISO DE PAUTA: Epagri avalia safra do arroz no Sul de Santa Catarina nesta sexta-feira

A Epagri realiza na sexta-feira, 2 de junho, a 31ª Avaliação de Safra do Arroz Irrigado do Sul Catarinense. O encontro será no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá (Cetrar), entre 8h30 e 12h. A região Sul de Santa Catarina conta com 95.583 hectares de arroz irrigado, o que representa 67% dos 147 mil hectares cultivados com a cultura no Estado.

“Mesmo com o clima frio do início da safra e o preço dos insumos elevados, obtivemos números animadores, principalmente nos municípios mais ao Sul”, avalia Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma. Ele lembra também que a região de Tubarão teve grandes problemas com enchentes no início da safra, o que resultou em perdas significativas. “Agora, com o fim da safra, ainda temos as incertezas do preço pago ao produtor, pela falta de estabilidade da produção nacional, mercado externo, estoque mundial, dentre outros”, analisa o gerente.

É com base na importância desta cultura que a Epagri reúne há 34 anos os principais elos desta cadeia produtiva no Sul do Estado, com objetivo de avaliar a safra. O evento, que é aberto e gratuito, tem na programação apresentações técnicas e palestras que vão tratar de novas tecnologias para a cultura e dos custos de produção e mercado. O encerramento será marcado pela apresentação dos números do levantamento da safra.

As inscrições para o evento podem ser feitas nos escritórios municipais da Epagri .

Serviço

O que : 31ª Avaliação de Safra do Arroz Irrigado Sul Catarinense

: 31ª Avaliação de Safra do Arroz Irrigado Sul Catarinense Quando : na sexta-feira, 2 de junho, das 8:30 às 12h.

: na sexta-feira, 2 de junho, das 8:30 às 12h. Onde : no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá, rua Marcos João Patrício, s/n, bairro Barranca

: no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá, rua Marcos João Patrício, s/n, bairro Barranca Informações e entrevistas: Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, pelo fone (48) 99622-1605

