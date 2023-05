Grupo Petrópolis é premiado na Copa Brasileira de Lúpulos

Neste mês ocorreu a 2ª edição da Copa Brasileira de Lúpulos, realizada na Unicamp, em Campinas (SP), premiando os melhores lúpulos do país deste ano. O Grupo Petrópolis foi uma das cervejarias mais premiadas, dentre as maiores do mercado, levando duas medalhas de ouro na categoria Triumph e Chinook e bronze na categoria Triple Pearl.

A competição permitiu que produtores nacionais apresentassem seus produtos, valorizando e incentivando o uso do lúpulo brasileiro nas cervejas produzidas no país. No total, o evento reuniu 34 produtores de oito estados e do Distrito Federal. Foram analisadas 87 amostras de 16 variedades distintas de lúpulo, a partir de critérios técnicos e sensoriais na disputa por medalhas.

"Ficamos muito honrados e felizes com essa premiação. São mais de 20 mil funcionários que merecem esse reconhecimento e estão no dia a dia fazendo acontecer. Principalmente os colaboradores que ficam na fazenda, no campo, prezando a produção e o cuidado com o todo o processo”, comenta Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis.

“O lúpulo que levou ouro na variedade Triumph possui um aroma frutado e complexo, com notas de frutas vermelhas, como o morango e de frutas como pêssego e o cajá. Foi o mais comentado entre os premiados. Já da variedade Chinook, o lúpulo possui notas cítricas e florais e também notas de pinho. Por último, a Triple Pear tem um aroma condimentado de pimenta-preta balanceado com floral”, ressalta Diego.

O Grupo Petrópolis, através do cultivo de lúpulo em território nacional, obteve o termo de conformidade emitido com o aval do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O programa de plantio começou em 2018, com 316 plantas cultivadas na fazenda do grupo, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foram plantadas dez espécies do insumo para testar a adaptabilidade. Hoje, a plantação já conta com mais de 13 mil mudas, em mais de 5,9 hectares, com 15 cultivares diferentes

Informações à imprensa – Agência PROS

[email protected]