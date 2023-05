AVISO DE PAUTA: Secretaria da Agricultura promove Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa

A Secretaria de Estado da Agricultura realiza nesta terça-feira, 30, o VI Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. Este ano o Estado comemorou 16 anos do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como área livre de febre aftosa sem vacinação. O evento ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da TVAL.

O status sanitário diferenciado foi fundamental para que o Estado se tornasse o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, além de abrir as portas para os mercados mais exigentes e competitivos do mundo. O evento contará com três palestras e uma mesa redonda ao final.

O evento faz parte do Mês da Saúde Animal dos Animais de Produção. Desde 2022, Em Santa Catarina o mês de maio é dedicado às ações de promoção da sanidade dos animais de produção. A escolha se deve, em maior parte, ao marco da certificação da Febre Aftosa recebida pelo Estado. Ao longo do mês foram realizados diversos outros eventos educativos e comemorativos em prol de sensibilizar a sociedade catarinense sobre a responsabilidade compartilhada na manutenção do status sanitário em saúde animal conquistado pelo Estado.

Palestrantes:

Marcia Stuelp – suinocultora há 20 anos, empreendedora rural.

Jorge Lima – Gerente Executivo do Sindicarne e ACAV

Diego Severo – Médico Veterinário e Diretor de Diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc

O quê: VI Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa

VI Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa Quando: terça-feira, 30 de maio de 2023, às 9h

terça-feira, 30 de maio de 2023, às 9h Onde: sala das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

sala das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Transmissão: https://www.youtube.com/@assembleiasc

Secretaria de Estado da Agricultura

Paulo Henrique Santhias | [email protected]

(48) 3664-4418