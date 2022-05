Zenaide Maia critica BC por aumentar a taxa básica de juros

A decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros — para conter as altas nos preços dos combustíveis, da energia e dos alimentos — foi mais uma vez criticada pela senadora Zenaide Maia (PROS-RN), em pronunciamento nesta terça-feira (3).

Na opinião dela, essa medida, na verdade, vai aumentar os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. Zenaide lembrou que o próprio Banco Central estimou que a elevação de 1% da taxa Selic retira do orçamento R$ 34,9 bilhões para esse fim.

Esse dinheiro, de acordo com a senadora, no lugar de ir para os cofres dos credores do governo, poderia ser investido para beneficiar a população, em saúde e educação.

— Preço não se reduz, quando o Banco Central aumenta os juros. As famílias brasileiras estão extorquidas pelos juros, porque, ao mesmo tempo, aumentam os juros do cartão de crédito, do cheque especial que o povo está usando para pagar o botijão de gás, pagar os alimentos e abastecer os carros, quando ainda tem condição de fazer isso — observou.

Zenaide Maia aproveitou para elogiar a iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, com o objetivo de conversar sobre a defesa da democracia e do estado democrático de direito.