Vanderlan comemora redução de juros do Fundo do Centro-Oeste

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) comemorou, nesta quarta-feira (30), a Resolução 4.989, expedida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que, entre outras medidas, reduz as taxas de juros do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).



Vanderlan menciona três pontos da resolução que, segundo ele, ajudam a equilibrar financeiramente o fundo: retorno dos juros prefixados, pois desde 2018 só existia a opção pós-fixado; mudança na fórmula do pós-fixado, que vai levar em conta o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos 12 meses, trazendo estabilidade às parcelas; e possibilidade de migração do pós para o pré-fixado.



— Na prática, isso significa que possivelmente cerca de 46 mil contratos, somente para o Estado de Goiás e mais de 109 mil contratos no Centro-Oeste serão beneficiados, de acordo com técnicos — disse.



A expectativa de economia para o empresário, segundo Vanderlan, pode atingir até R$ 400 milhões por ano só para o Centro-Oeste. Se considerados os três fundos, diz ele, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, a economia com juros deve passar de R$ 1 bilhão por ano.



— Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos atores envolvidos em todo esse trabalho que tivemos a honra de coordenar aqui dentro do Senado Federal. O resultado é fruto de um esforço concentrado que contou com um grupo de senadores da Região Centro-Oeste, como os senadores Nelsinho Trad, do Mato Grosso do Sul; Izalci Lucas, do Distrito Federal; Jayme Campos, do Mato Grosso; e de Vossa Excelência, de Mato Grosso também, senador Carlos Fávaro.