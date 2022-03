Adiada instalação da Comissão Temporária sobre Petrópolis

Foi adiada a reunião da Comissão Temporária Externa sobre Petrópolis, que estava marcada para a tarde desta quinta-feira (10). A reunião seria para a instalação do colegiado, eleição do presidente da comissão, designação do relator e análise do plano de trabalho.

A comissão externa foi criada para acompanhar “in loco” a situação de Petrópolis (RJ), atingida por fortes chuvas que provocaram a morte de pelo menos 233 pessoas e destruíram vários pontos da cidade em fevereiro. O colegiado deve apresentar relatório apontando eventuais causas para o desastre, além de propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia.

Os titulares da comissão são os senadores Wellington Fagundes (PL-MT), Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Eduardo Girão (Podemos-CE), Jean Paul Prates (PT-RN), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Esperidião Amin (PP-SC), Leila Barros (Cidadania-DF) e Carlos Viana (MDB-MG).

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Patrícia Oliveira