Vice-cacique assume o comando da terra indígena do guarita

Com a prisão de Valdonês Joaquim, ocorrido ontem, o vereador de Redentora Joel Ribeiro de Freitas, que foi eleito vice cacique, junto com Valdonês, fez um comunicado na manhã de hoje para a FUNAI de que na ausência do titular ele assume interinamente o comando da Terra Indígena do Guarita.

Ele disse também que a eleição que escolheu a chapa Valdonês e Joel como cacique e vice foi legal e que a FUNAI já foi comunicada e que a liderança através dessa chapa representa a vontade da maioria da população indígena.

A eleição que elegeu Valdonês e Joel para cacique e vice da Terra Indígena do Guarita não teve o reconhecimento de Carlinho Alfaiate, eleito cacique em 2018. Ontem após a prisão de Valdonês, grupos aliados de Carlinhos comemoraram com queima de fogos de artificio.

Joel de Freitas disse que a maioria da comunidade reconhece a liderança de Valdonês e dele e levando em conta que é a vontade da comunidade que prevalece, então eles são os novos líderes da comunidade e na ausência de Valdonês é natural que ele como vice, já empossado e reconhecido pela comunidade assuma o comando da Terra Indígena do Guarita.

