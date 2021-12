Debatedores destacam complexidade no licenciamento de hidrelétricas na região Norte

Debatedores apontaram as dificuldades e a complexidade dos fatores envolvidos na construção e no licenciamento ambiental de hidrelétricas na região Norte do País, especialmente na Amazônia. O tema foi debatido nesta quarta-feira (1º) pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Edio Lopes (PL-RR).

Representante do Ministério das Minas e Energia disse ser a favor das hidrelétricas, mas lembrou que diversos entraves, como terras indígenas e questões administrativas, levantam problemas para os investidores em hidrelétricas na região. A complexidade do tema foi reforçada pelo Ibama, que defendeu a necessidade de mais debates em torno do assunto.