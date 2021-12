CCJ aprova "Maio Laranja", com ações de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 420/20, do deputado Fernando Borja (Avante-MG), que institui o mês “Maio Laranja”, dedicado a ações de enfrentamento ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes.

O relator, deputado Delegado Pablo (PSL-AM), apresentou parecer favorável. Como o texto tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo Plenário da Câmara.

De acordo com o projeto, nos meses de maio de cada ano, deverão ser promovidas campanhas, ações e atividades para conscientização, prevenção, orientação e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

O texto estabelece que as ações deverão, preferencialmente, ser realizadas em coordenação com a iniciativa privada, com entidades civis e com organizações profissionais e científicas. E, entre as ações, o governo deverá proceder à iluminação dos prédios públicos na cor laranja.

