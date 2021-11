Comissão discute papel do parlamento no combate aos crimes cibernéticos

A cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados promove seminário nesta quinta-feira (2) sobre o papel do Parlamento brasileiro no combate aos crimes cibernéticos. O evento será realizado às 14h30, no plenário 14.

O seminário atende requerimentos apresentados pelos deputados Bibo Nunes (PSL-RS) e Luis Miranda (DEM-DF).

Bibo Nunes lembra que, de acordo com pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), houve aumento de 70% nos registros de tentativa de golpe usando links com o nome dos bancos como isca para fisgar o consumidor e roubar dados.

Já Luis Miranda afirmou que, a cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil. "O mundo virtual é campo fértil para os pedófilos e também para hackers que limpam contas bancárias e devassam arquivos pessoais na web, em busca de algo que possa ser usado para extorquir o dono do computador", disse.

Debatedores

Na primeira mesa do seminário, que tem como tema a "(In)existência do dilema segurança versus privacidade no combate aos crimes cibernéticos", confirmaram presença:

o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Antônio de Araújo Boudens;

a coordenadora de pesquisa do InternetLab, Bárbara Simão;

o cofundador do Instituto Beta: Internet & Democracia, Paulo Rená da Silva Santarém; e

o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), Fabro Steibel.

Pandemia

A segunda mesa vai abordar o aumento dos crimes virtuais durante a pandemia, especialmente vazamentos e vendas de dados de pessoas físicas e jurídicas. Confirmaram presença: