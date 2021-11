Câmara realiza comissão geral para debater desigualdade e violência contra a mulher negra

A Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (30), no Plenário Ulysses Guimarães, comissão geral para debater desigualdade e violência contra a mulher negra no Brasil. O evento, solicitado pela deputada Tia Eron (Republicanos-BA), contará com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, que preside a Comissão de Juristas criada pela Câmara para revisar a legislação sobre racismo.

O evento também contará com a presença da deputada americana Park Elizabeth Cannon, que representa o estado de Atlanta; do secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR), Paulo Roberto; da superintendente de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Major Denice Santiago; e do jurista e professor de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Edvaldo de Brito.

Na avaliação da deputada Tia Eron, é dever do Estado desenvolver estratégias e ações para reduzir o impacto da pobreza sobre as mulheres afrodescendentes. “Percentualmente, as mulheres negras são maioria na população brasileira, mas ainda minoritárias no atendimento das políticas públicas. Três em cada quatro pessoas consideradas pobres são negras no Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Meu intuito é contribuir para com a promoção dos direitos humanos dessas pessoas”, explica a autora da iniciativa.

A parlamentar também defende um colegiado permanente na Casa para tratar das questões raciais. Segundo ela, a comissão será um instrumento fundamental para elaborar leis e construir políticas públicas que beneficiem essa população historicamente desfavorecida.

O evento está marcado para as 9 horas.