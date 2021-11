Comissão debate falta de medicamentos para pessoas com diabetes mellitus

As comissões de Fiscalização Financeira e Controle; e de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizam audiência pública conjunta nesta terça-feira (30) para discutir a falta de medicamentos para pessoas com diabetes mellitus.

Os deputados Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e Professora Dayane Pimentel (PSL-BA), que pediram o debate, lembram que o Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição de insulinas e insumos para atendimento às pessoas com diabetes mellitus. Segundo os deputados, pacientes denunciam que as secretarias de Saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal têm atrasado a entrega dos medicamentos.

"Diversos exemplos demonstram isso, como o caso da filha de 10 anos da Geisica Gomes, que por falta do medicamento teve que aplicar insulina vencida. Ou o caso das secretarias do Distrito Federal, da Bahia e de outros estados que têm enfrentado grande burocracia na compra de remédios e de atraso do repasse do Ministério da Saúde", observam os autores do requerimento.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- o procurador da República em Campinas e coordenador do Grupo de Trabalho em Saúde da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Edilson Vitorelli Diniz Lima;

- o conselheiro nacional de Saúde, Luiz Carlos Medeiros de Paula;

- o representante da ADJ Diabetes Brasil Carlos Rotea Jr.; e

- a coordenadora da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Karla Melo.

Veja a lista completa de convidados.

Hora e local

O debate será às 17 horas, no plenário 9.