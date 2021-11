Câmara aprova projeto que cria a Procuradoria Regional da Repu?blica em MG

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (23) o Projeto de Lei 6537/19, da Procuradoria-Geral da República, que cria a Procuradoria Regional da Repu?blica da 6ª Regia?o, com sede em Belo Horizonte e atuação no estado de Minas Gerais. A matéria será enviada ao Senado.

Como parte da estrutura do novo órgão, serão criados 18 cargos de procurador regional a partir da transformação de 19 cargos de procurador da República do quadro de pessoal do Ministe?rio Pu?blico Federal (MPF).

Segundo o substitutivo aprovado, do deputado Rogério Correia (PT-MG) pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, esses novos ofi?cios serão implantados em 180 dias a partir da futura lei por meio de redistribuic?a?o de ofi?cios ja? existentes na estrutura do MPF.

Caberá ao procurador-geral definir quais ofícios serão redistribuídos com os respectivos quantitativos de cargos comissionados e de funções de confiança.

A nova estrutura deriva da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região pela Lei 14.226/21, com jurisdição no estado de Minas Gerais.

Pelas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e de Finanças e Tributação (CFT), o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) apresentou parecer favorável.

Despesas do orçamento

Obedecidos os limites orçamentários definidos para o MPU, a estrutura funcional e administrativa da nova procuradoria regional sera? composta por cargos de analistas e te?cnicos, cargos comissionados e func?o?es de confianc?a ja? providos ou criados em lei vigente.

As despesas iniciais de organizac?a?o, instalac?a?o e funcionamento também deverão ser suportadas por dotações já consignadas no Orçamento de 2022 ao Ministe?rio Pu?blico da Unia?o, pois a vigência da futura lei está prevista para o primeiro dia útil do próximo ano.

Processos

Após a instalação da Procuradoria Regional da 6ª Regia?o, os processos de Minas Gerais serão transferidos a ela independentemente de despacho e preferencialmente em formato digital.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo