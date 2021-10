Lira recebe presidente da Colômbia e destaca parceria entre os dois países

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recebeu nesta terça-feira (19) a visita oficial do presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, e destacou a parceria entre os dois países em diversas áreas. Lira afirmou que Brasil e Colômbia têm grandes afinidades comerciais e culturais. A secretária de Relações Internacionais da Câmara, deputada Soraya Santos (PL-RJ), também participou do evento e conversou com o presidente colombiano sobre a representação feminina no Parlamento dois dois países.

Lira destacou a pauta ambiental como um tema comum aos dois países, pelo fato de Floresta Amazônica pertencer aos dois territórios. “Temos acompanhado o seu posicionamento que nos agrada muito como países parceiros. Estamos satisfeitos por termos tema em comum, e a cooperação entre os países nos dá certeza de uma relação próspera. Temos a questão ambiental que nos aflige e nos une”, afirmou Lira.

Iván Duque Márquez afirmou que reconhece o papel da Câmara dos Deputados no Brasil na aprovação de reformas importantes e na defesa da democracia e da livre iniciativa. Márquez também defendeu ações em defesa da Floresta Amazônica. “Compartilhamos esse grande tesouro que é a Amazônia e temos que trabalhar para proteger e garantir seu desenvolvimento sustentável”, afirmou.