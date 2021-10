Câmara abre sessão para votar mudanças no ICMS sobre combustíveis; acompanhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário. O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei Complementar 11/20, do deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), que prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis, inclusive importados. O texto remete ao Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda (Confaz) a definição de uma alíquota única.

Outro tema da pauta é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/21, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Um dos objetivos da PEC é fazer com que a sociedade civil tenha maior participação no CNMP, que segundo Lira não tem funcionado para punir promotores. "Será o fim da impunidade em um órgão muito forte", espera.

Confira a pauta da sessão de hoje

Assista à sessão ao vivo

Mais informações em instantes