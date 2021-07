A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promoveu na quinta-feira (17) o primeiro dia do seminário sobre as mudanças no crédito para o agronegócio. A Lei do Agro, que teve origem na MP 897/19, aprovada no Congresso no ano passado, mudou algumas regras para concessão de crédito rural no Brasil.