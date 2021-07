Comissão retoma debate sobre mudanças no crédito para o agronegócio

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados dá continuidade nesta sexta-feira (16) ao seminário sobre as mudanças do crédito para o agronegócio no Brasil.

Participam da discussão hoje, no plenário 6, às 9 horas, representantes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Sicredi, do Banrisul, do Itaú, do Bradesco e da BWZ - Assessoria Agroempresarial.

O pedido para realização do evento é do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). Ele quer debater recentes alterações na legislação que permitiram a criação de alternativas no sistema de crédito agrícola e a modernização nas formas de financiar as atividades rurais. "São medidas que aproximam o setor do grande mercado financeiro", disse.

Ele cita o exemplo da primeira operação do BNDES como agente garantidor de financiamentos agropecuários, em abril deste ano. "O novo modelo consiste em um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e vai permitir a ampliação do acesso ao crédito para os produtores rurais. Esse tipo de operação é um mecanismo que pode ser utilizado tanto para renegociações de dívidas fora do sistema bancário ou concessão de novos créditos para custeio e investimento", explicou.