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Saúde em Obras: trabalhos de ampliação da nova UTI do Hospital Governador Celso Ramos avançam

Foto: Victória Lopes/SESO Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, intensificou os trabalhos da obra da nova Unidade de Terapia In...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
06/06/2026 às 07h40
Saúde em Obras: trabalhos de ampliação da nova UTI do Hospital Governador Celso Ramos avançam
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/SES

O Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, intensificou os trabalhos da obra da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Governo do Estado está investindo aproximadamente R$ 5 milhões para a abertura de 14 novos leitos. Atualmente, cerca de 15 profissionais atuam na intervenção, que ocorre no sexto andar da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Com a ampliação, o número de leitos de UTI do hospital saltará de 20 para 34. O espaço contará com estrutura completa, incluindo mobiliário moderno e equipamentos especializados. Durante o período da reforma, a assistência em terapia intensiva segue normalmente no setor onde já funciona.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Esta obra representa a consolidação de um planejamento iniciado em 2023 pelo governador Jorginho Mello, com foco na recuperação das estruturas hospitalares. No Hospital Governador Celso Ramos, as melhorias vêm sendo realizadas de forma contínua, com intervenções em diferentes andares e diversas já entregues. A unidade sempre contou com 20 leitos de UTI, número incompatível com o porte e a alta complexidade. Com a ampliação, o hospital ganha mais capacidade de atendimento, melhora a absorção da demanda e oferece uma estrutura mais adequada para atender quem precisa”, salienta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A UTI terá ventiladores pulmonares e camas elétricas, além de adequações estruturais, como climatização central e novos acabamentos, que são importantes no atendimento. A expansão ocorre em um momento estratégico, com a chegada das temperaturas baixas e o aumento de internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG). Muitas das doenças que podem levar à condição são preveníveis com a vacinação, realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Esse é mais um espaço do nosso hospital que está sendo construído seguindo a determinação do governador Jorginho Mello. Estamos finalizando a parte da rede de gases medicinais e da hemodiálise. São novos leitos de grande relevância para a saúde catarinense e que serão entregues no inverno, período crítico de alta demanda, principalmente para quem necessita de cuidados respiratórios”, afirma a diretora do HGCR, Thayse Rosa.

Atualmente, a rede de gases medicinais está com 80% dos serviços concluídos. A etapa hidráulica chegou a 70%, enquanto a instalação de gesso acartonado e a rede elétrica já atingiram 50%. Nos banheiros, restam apenas a colocação de cerâmicas e louças. A implantação da rede de ar central está com 30% de execução. A tubulação da hemodiálise está em fase final e a montagem das esquadrias já iniciaram.

Desde 2023, o Hospital Governador Celso Ramos passou por uma série de melhorias pelo Governo do Estado. Entre os investimentos realizados pela Secretaria de Estado da Saúde estão a instalação de um novo abrigo externo de resíduos, a implantação da nova Central de Ar Comprimido e Vácuo e a reforma da área de Emergência, 4º andar. A instituição ainda entregou o novo Ambulatório de Ortopedia e promoveu reformas na Unidade do Rim e na Unidade de Cirurgia Geral.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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