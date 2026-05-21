Unidade móvel do Tudo Fácil registra quase 2 mil atendimentos em Eldorado do Sul

A unidade móvel do Tudo Fácil encerrou, em 15 de maio, a operação em Eldorado do Sul com 1.998 atendimentos realizados. A ação foi organizada em três etapas, com atuação em diferentes pontos do município desde 27 de abril. O operação no município integra a estratégia do governo do Estado de ampliar o acesso da população a serviços públicos.

Do total de atendimentos realizados em Eldorado do Sul ao longo de três semanas, 948 foram de orientação ao cidadão e 943 para confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Além disso, houve 98 atendimentos assistidos, cinco no Balcão Gov.br, três relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e um do IPE Saúde.

Com o encerramento da operação em Eldorado do Sul, a unidade iniciou atendimento em Caçapava do Sul (no Centro Municipal de Cultura, localizado na Rua Quinze de Novembro, 1.001), onde permanece até 3 de junho. Nos três primeiros dias de operação, entre segunda (18/5) e quarta-feira (20/5), ocorreram 365 atendimentos. Desse total, 182 foram de orientação ao cidadão e 156 do CIN. Houve também atendimentos assistidos e serviços relacionados ao IPE Saúde e ao IPE Previdência.



Com os atendimentos realizados em Eldorado do Sul e os números parciais de Caçapava do Sul, a unidade móvel já soma mais 14,5 mil atendimentos em operações realizadas em diferentes municípios do Estado. Entre eles estão Cidreira (1.590), Farroupilha (2.553), São Lourenço do Sul (2.073), Torres (1.513), Tramandaí (1.963), Uruguaiana (1.197) e Xangri-lá (1.290).

Estrutura itinerante

A unidade móvel do Tudo Fácil leva ao interior do Estado uma estrutura itinerante de atendimento com serviços de orientação ao cidadão, emissão de documentos, atendimento assistido e apoio no acesso a plataformas digitais de serviços públicos. A iniciativa é organizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.