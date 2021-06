Comissão debate conflitos agrários em terras públicas; acompanhe

Manifestantes em confronto com a polícia em área quilombola no sul de Minas Gerais - (Foto: Gean Gomes/MST)

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (2) sobre a ocorrência de conflitos agrários em terras públicas.

A reunião acontece no plenário 13, a partir das 13 horas. O público pode enviar perguntas aos participantes e acompanhar a discussão ao vivo por meio do portal e-Democracia. Também é possível assistir pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.

O evento é uma iniciativa dos deputados do PT Marcon (RS), Frei Anastácio (PB), Helder Salomão (ES), Nilto Tatto (SP) e Patrus Ananias (MG).

Eles afirmam que, de acordo com pesquisadores da questão fundiária brasileira, nos últimos anos os principais confrontos agrários têm como motivação a disputa pelo domínio de terras da União, com ações de pistolagem, reintegrações de posse e ameaças de morte contra as famílias que estão nas áreas e aguardam definições do governo federal sobre suas demandas.

"Cidadãos amargam o isolamento social em acampamentos, nem todos têm para onde ir após uma ação de despejo, tão pouco o Estado tem garantido direitos a moradia digna e assistência básica", apontam os parlamentares do documento em que pedem o debate.

Foram convidados para a audiência representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia-Geral da União (AGU), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de universidades, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT).