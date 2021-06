Comissão debateu ampliação do acesso à internet no Brasil

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados discutiu nesta segunda-feira (31) a qualidade da cobertura e do sinal da telefonia móvel e de internet no País.

Representante do Ministério das Comunicações trouxe dados sobre o crescimento da cobertura digital no Brasil: 82,7% dos domicílios urbanos têm acesso à internet e 55,6% dos rurais.

Governo, representantes das operadoras e da sociedade civil concordaram que é preciso ainda ampliar o acesso, principalmente em áreas rurais e na região Norte. A expectativa é que a implantação da tecnologia 5G, que tem o edital atualmente em análise pelo Tribunal de Contas da União ( [[g TCU]] ), permita atingir esse objetivo.

As operadoras avaliam que os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações ( [[g Fust]] ) poderiam ser utilizados para universalizar a conectividade.

"Hoje a telefonia móvel e rede de dados em algumas regiões do Brasil, e principalmente na região Norte, se encontram com a qualidade muito precária, alguns municípios ficam dias sem sinal de telefone e consequentemente internet", reclama o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que pediu a realização do debate.

A audiência pública também discutiu o grande número reclamações dos consumidores sobre as empresas prestadoras de serviço de internet.

Confira na reportagem em vídeo de Sandra Amaral.