Comissão debate ligação seca entre Santos e Guarujá

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (31) sobre o tema: "Ligação seca entre Santos e Guarujá". O debate atende pedido dos deputados Rosana Valle (PSB-SP) e Vanderlei Macris (PSDB-SP).

O evento será no plenário 11, às 10 horas, e poderá ser acompanhado de forma interativa pelo e-Democracia.

Entre os convidados estão o diretor de Novas Outorgas de Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Fábio Lavor; o presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral; e o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Sammarco.

Confira a lista completa de convidados.

Ponte ou túnel

A deputada Rosana Valle lembra que a proposta de acesso entre as margens direita e esquerda do Porto de Santos por meio de uma ponte é considerada, atualmente, a principal alternativa para permitir a expansão do cais santista. Caso aprovada, ela será construída pela Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, ao custo de R$ 2,9 bilhões, em troca de um maior prazo de concessão das estradas.

"Durante a audiência serão discutidas as vantagens e desvantagens logísticas, além do debate sobre qual é a melhor opção para uma ligação entre as cidades: a construção de uma ponte ou de um túnel", observou a deputada.