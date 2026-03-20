Brasileirão Feminino: TV Brasil exibe Atlético-MG x Inter no sábado

A TV Brasil exibe neste sábado (21) a partida entre Atlético-MG e Internacional, válida pela quarta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A transmissão da emissora pública começa com um pré-jogo marcado para as 14h45, e a bola rola 15 minutos depois, às 15h . A disputa será realizada na Arena Gregorão, na cidade mineira de Contagem.

Após o fim da terceira rodada, o Atlético-MG figura na 15ª posição com um ponto somado. O Internacional acumula quatro pontos e está posicionado momentaneamente em oitavo lugar de um total de 18 clubes participantes na competição.

A exibição da partida faz parte da estratégia da TV Brasil , a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com um time formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

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Sobre o Brasileirão Feminino Série A1

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação . Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

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Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 – Atlético-MG X Internacional. Sábado (21), a partir das 14h45, na TV Brasil .

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