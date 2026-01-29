Quinta, 29 de Janeiro de 2026
PRF promove mobilização nacional contra a alcoolemia ao volante nesta sexta-feira

Ação integrada da Operação Rodovida reforça abordagens e testes de bafômetro em rodovias federais do Rio Grande do Sul, com foco na redução de acidentes fatais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
29/01/2026 às 14h12
(Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promove, na próxima sexta-feira, 30 de janeiro, uma mobilização nacional voltada ao combate da alcoolemia ao volante, um dos principais fatores de risco para acidentes fatais.

No Rio Grande do Sul, a iniciativa integra a Operação Rodovida e contará com um comando unificado entre diferentes forças de segurança para ampliar o rigor nas abordagens e garantir a segurança viária durante o período noturno.

As atividades serão concentradas na área de abrangência da Delegacia de Sarandi, cobrindo as unidades operacionais de Seberi, Sarandi e Erechim. Além desses pontos, equipes estarão posicionadas estrategicamente na BR-285, nos municípios de Carazinho e Passo Fundo.

A ação conjunta envolve agentes da PRF, da Brigada Militar e dos Departamentos Municipais de Trânsito, que atuarão de forma coordenada para realizar testes de etilômetro e orientar os condutores sobre os perigos da associação entre álcool e direção.

O reforço na fiscalização é sustentado por dados preocupantes registrados ao longo de 2025 no estado. No último ano, a PRF autuou 3.797 motoristas gaúchos por se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

Além disso, outros 465 condutores foram flagrados dirigindo comprovadamente sob o efeito de bebidas alcoólicas, o que resulta em uma média superior a 11 autuações diárias por infrações ligadas ao consumo de álcool nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

Para as autoridades envolvidas, a presença ostensiva em pontos críticos e em horários de maior incidência de sinistros é fundamental para reduzir as estatísticas de violência no trânsito.

 

 

