Mãe e filha perdem R$ 12 mil em golpe do falso advogado, em Ijuí

Uma mulher registrou ocorrência por estelionato na noite de quinta-feira dia 08, em Ijuí, após ser vítima de um golpe aplicado por meio de videochamada via WhatsApp, no qual um homem se passou por advogado e alegou a liberação de valores de uma suposta ação judicial.

Conforme o registro, o contato ocorreu durante a tarde, quando o golpista utilizou linguagem técnica, imagem e documentos com aparência oficial para dar credibilidade à abordagem e induzir a vítima ao erro. Diante da solicitação com urgência, a vítima e a filha realizaram transferências bancárias solicitadas pelo suspeito.

Posteriormente, ao entrar em contato com o advogado verdadeiro, foi constatado que se tratava de um golpe. O prejuízo foi de R$ 10.200,00 para a vítima e R$ 2.469,00 para a filha, totalizando R$ 12.669,00. Ambas representaram criminalmente.

















