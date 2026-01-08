Quinta, 08 de Janeiro de 2026
Homem morre após intervenção policial no interior de Seberi

Indivíduo de 30 anos se envolveu em acidente, invadiu propriedade rural armado com facão e tentou agredir moradores e um brigadiano de folga.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Cidade Regional
08/01/2026 às 14h34
Um homem de 30 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira, no interior de Seberi, após uma intervenção policial. O óbito foi constatado pelo Samu, que foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local encontrou o indivíduo já sem vida.

Antes da morte, segundo testemunhas, o homem esteve envolvido em uma sequência de fatos. Por volta do meio-dia, ele perdeu o controle do veículo no trecho entre a Linha Cioti e a Linha Ponte Fortaleza, saiu da pista e desceu um barranco de cerca de cinco metros.

Em seguida, abandonou o carro portando um facão e, a pouco mais de um quilômetro dali, invadiu uma propriedade rural, onde tentou atacar um idoso. Depois, entrou na residência e tentou agredir um brigadiano, filho do idoso, que estava de folga.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
